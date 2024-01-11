"наемник полностью пересмотрел свои взгляды на события на Украине" - осталось закрепить свои взгляды в местах не столь отдаленных ударным трудом!

Андрей Шишинов

Наёмник по законам не может являться военнопленным. С юридической точки зрения он просто бандит, пойманный при совершении преступления с оружием в руках. За подобное обычно пожизненное должно вырисовываться.