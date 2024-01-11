Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попавший в плен польский наемник больше не хочет связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину он считает ошибкой.
Сальдо: попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ
Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
"наемник полностью пересмотрел свои взгляды на события на Украине" - осталось закрепить свои взгляды в местах не столь отдаленных ударным трудом!
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ивлева не дать не взять.
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15 час.
Андрей Шишинов
Наёмник по законам не может являться военнопленным. С юридической точки зрения он просто бандит, пойманный при совершении преступления с оружием в руках. За подобное обычно пожизненное должно вырисовываться.
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14 час.
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