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Сальдо: попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ

Сальдо: попавший в плен польский наемник открестился от ВСУ

Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попавший в плен польский наемник больше не хочет связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину он считает ошибкой.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
&quot;наемник полностью пересмотрел свои взгляды на события на Украине&quot; - осталось закрепить свои взгляды в местах не столь отдаленных ударным трудом!
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22 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ивлева не дать не взять.
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15 час.
Андрей Шишинов
Наёмник по законам не может являться военнопленным. С юридической точки зрения он просто бандит, пойманный при совершении преступления с оружием в руках. За подобное обычно пожизненное должно вырисовываться.
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14 час.

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