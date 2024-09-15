Серединка сентября, 15-е — и в народном календаре Мамонт Овчарник. Мамонт — не в смысле древнее животное, это имя такое.
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Серединка сентября, 15-е — и в народном календаре Мамонт Овчарник. Мамонт — не в смысле древнее животное, это имя такое.