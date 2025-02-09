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В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

В Раде обвинили Зеленского в сокрытии потерь ВСУ ради обогащения

Владимир Зеленский скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, чтобы продолжать обогащаться, считает депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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