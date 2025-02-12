Главе ЦБ Набиуллиной предложили вернуть на купюры флаг России

На бумажные деньги в России предложили вернуть изображение флага. С инициативой в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил Институт социально-экономического анализа и программ развития, передает РИА Новости.
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