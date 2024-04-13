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Федотов в раздевалке после 3:3 с «Локо»: «У них три тысячи по спринтам по статистике – вы эту команду просто смяли! За характер браво! Было бы несправедливо этот матч отдать»

ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (3:3) в 24-м туре Мир РПЛ. Армейцы отыгрались, уступая в счете 1:3.

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