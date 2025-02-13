Своей санкционной политикой, в том числе и против Петра Порошенко*, глава киевского режима Владимир Зеленский пытается «зачистить» оппозицию и обеспечить себе второй президентский срок, но эта идея утопична.
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