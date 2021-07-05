Эксперименты по созданию гибрида человека с животным

(Аз есьм на сайте "Велемудр" и в телеграм-канале https://t.me/welemudr1) Вы думаете, что такое возможно лишь в научно-фантастическом кино или в фильме ужасов? Вовсе нет: ученые по всему миру проводят эксперименты по скрещиванию человека и животного.