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Эксперименты по созданию гибрида человека с животным

Эксперименты по созданию гибрида человека с животным

(Аз есьм на сайте  "Велемудр" и в телеграм-канале  https://t.me/welemudr1) Вы думаете, что такое возможно лишь в научно-фантастическом кино или в фильме ужасов? Вовсе нет: ученые по всему миру проводят эксперименты по скрещиванию человека и животного.

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