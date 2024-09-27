Боксер Валуев обвинил новичка ЦСКА Пьянича в переобувании

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью "РБ Спорт" заявил, что не считает искренними извинения боснийского игрока ЦСКА Миралема Пьянича, который осенью 2022 года выступил против проведения товарищеской игры против национальной сборной России.