Боксер Валуев обвинил новичка ЦСКА Пьянича в переобувании

Депутат Госдумы и чемпион мира по боксу Николай Валуев в интервью "РБ Спорт" заявил, что не считает искренними извинения боснийского игрока ЦСКА Миралема Пьянича, который осенью 2022 года выступил против проведения товарищеской игры против национальной сборной России.
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