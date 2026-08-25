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Во Внуково приземлился самолет ВВС США

Во Внуково приземлился самолет ВВС США

Flightradar: самолет ВВС США приземлился в аэропорту Внуково Надежда Корзун В московском аэропорту Внуково утром 25 августа приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555.

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