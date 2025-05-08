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Царьград

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Зачем Киеву срывать празднование 9 Мая? Блохин объяснил бескомпромиссность Украины

Зачем Киеву срывать празднование 9 Мая? Блохин объяснил бескомпромиссность Украины

В силу вступило объявленное президентом России трёхдневное перемирие. И тут же было нарушено Украиной.

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