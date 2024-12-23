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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Вячеслав Чепурченко закружил в объятиях певицу MIA BOYKA, а потом подарил ей букет цветов: что происходит

Актер Вячеслав Чепурченко закружил в объятиях певицу MIA BOYKA, а потом подарил ей букет цветов: что происходит

Певица MIA BOYKA старается держать в секрете все, что касается ее дел сердечных. Поклонникам остается только гадать, есть ли у Марии (настоящее имя девушки) молодой человек или она находится в команде звездных холостячек.

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