Актер Вячеслав Чепурченко закружил в объятиях певицу MIA BOYKA, а потом подарил ей букет цветов: что происходит

Певица MIA BOYKA старается держать в секрете все, что касается ее дел сердечных. Поклонникам остается только гадать, есть ли у Марии (настоящее имя девушки) молодой человек или она находится в команде звездных холостячек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии