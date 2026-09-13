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👮 В Волгоградской области окончено расследование уголовного дела в отношении

👮 В Волгоградской области окончено расследование уголовного дела в отношении 38‑летнего гендиректора туристической фирмы, обвиняемого в хищении бюджетных средств на сумму свыше 10 млн рублей Мужчина получил свыше 10 млн рублей субсидий на строительство 10 гостевых домиков в Иловлинском районе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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