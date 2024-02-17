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Автоверсты

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История легендарного McLaren F1. Рекорд культового суперкара не побили до сих пор

История легендарного McLaren F1. Рекорд культового суперкара не побили до сих пор

В наши дни, когда на каждом автосалоне, коих ежегодно проходит не один десяток, представляют прототип или уже готовый к производству суперкар, всякий из которых нацеливается побить рекорд мощности двигателя или максимальной скорости, трудно поверить, что был автомобиль, не знавший себе равных больше десяти лет.

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