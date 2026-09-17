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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Новичок UFC Абдуллаев – о работе сварщиком: «У меня не было ни образования, ни профессии. Я устроился на завод «Рено» и был счастлив»

Боец легкого веса UFC Акбар Абдуллаев рассказал, как совмещал тренировки с работой сварщиком на заводе.

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