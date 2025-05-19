В результате обстрела ВСУ в Великой Новоселке в ДНР тяжело ранен мирный житель 1969 года рождения. Инцидент подтвержден управлением правительства республики, занимающимся документированием военных преступлений Украины.
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