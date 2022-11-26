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ЧМ-2022. Австралия сыграет с Тунисом, Франция против Дании, Аргентина – Мексика

Сборная Австралии сыграет с Тунисом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в субботу Польша встретится с Саудовской Аравией, Франция – с Данией, Аргентине будет противостоять Мексика.

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