Военное обозрение

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Опасность гражданской войны. Отголоски былых времен

Опасность гражданской войны. Отголоски былых времен

Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни». В. В. Маяковский Порой, когда я читаю чаты в «Телеграме», складывается впечатление, что мы либо уже почти всех победили, либо все настолько пропало, что пора живыми в гроб ложиться.

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