Опасность гражданской войны. Отголоски былых времен

Впрочем, им довольно воздали дани. Теперь поговорим о дряни». В. В. Маяковский Порой, когда я читаю чаты в «Телеграме», складывается впечатление, что мы либо уже почти всех победили, либо все настолько пропало, что пора живыми в гроб ложиться.