Украинские командиры отправляют доклады руководству в Киеве с ложной информацией об «успехах» в сдерживании ВС России в Курской области, несмотря на то, что она полностью освобождена российскими войсками.
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