Бойцы рембата сделали ёлку из трака танка в зоне СВО

Бойцам так же передали детские письма с поздравлениями с Новым годом.Сотрудники ремонтного подразделения артиллерии Воздушно-десантных войск, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, создали новогоднюю ёлку из гусеничного трака.