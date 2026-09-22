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Невролог Целищев рассказал, что одиночество может ускорить снижение когнитивных функций

Невролог Целищев рассказал, что одиночество может ускорить снижение когнитивных функций

Здоровье мозга с возрастом зависит от нескольких факторов: сна, физической активности, питания, общения и контроля хронических заболеваний.

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