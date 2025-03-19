Еще на одной калужской трассе вводится ограничение движения

Ограничения будут действовать с 14 апреля по 20 сентября. Ранее сообщалось, что с 15 апреля по 30 ноября 2025 года вводится временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Которянка на 12 км автодороги М-3 «Украина» - Брынь - Зимницы - Новослободск в Думиничском районе.