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Калужские новости

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Еще на одной калужской трассе вводится ограничение движения

Еще на одной калужской трассе вводится ограничение движения

Ограничения будут действовать с 14 апреля по 20 сентября. Ранее сообщалось, что с 15 апреля по 30 ноября 2025 года вводится временное ограничение движения транспорта на мосту через реку Которянка на 12 км автодороги М-3 «Украина» - Брынь - Зимницы - Новослободск в Думиничском районе.

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