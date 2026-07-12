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Реально ли свернуть шею «Старлинку

Реально ли свернуть шею «Старлинку» Мир неслабо всколыхнуло известие: русские придумали очередное средство противодействия — на этот раз против «Старлинка».

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