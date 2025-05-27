Свыше 450 творческих выступлений: в Казани повели итоги фестиваля «Студенческая весна РТ»

Автор: Дмитрий Киселев Фото: © «Татар-информ» В Казани на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошла церемония награждения победителей республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна РТ», организованного среди образовательных учреждений высшего профессионального образования Татарстана.
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