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Вайсфельд назвал Овечкина величайшим хоккеистом НХЛ: «Он уже таков. Предстоящий рекорд – небольшой гештальт, который нужно закрыть»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о шансах Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

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