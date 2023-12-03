Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Кличко задался вопросом существования Украины

Кличко задался вопросом существования Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перед Украиной стоит вопрос существования. «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.

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Александр Александров
Отвечая на вопрос корреспондента о своих президентских амбициях Кличко сказал, что сейчас об этом «было бы глупо думать». Интересо, а есть чем думать?
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