Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что перед Украиной стоит вопрос существования. «Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», - заявил он в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten.
Кличко задался вопросом существования Украины
Комментарии
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Александр Александров
Отвечая на вопрос корреспондента о своих президентских амбициях Кличко сказал, что сейчас об этом «было бы глупо думать». Интересо, а есть чем думать?
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14 час.
Виктор Луговой
Нучо, - наконец-то в завтрашний день заглянули не только лишь все. Дерзай, Кликухин!! Мыселя в черепе - оне такие мыселя...
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Бывшую украину все дети в школах стирают со всех карт
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14 час.
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