Смертельная поножовщина в Воронеже: погиб 22-летний парень, нападавший скрылся

В ночь с 13 на 14 июля на Олимпийском бульваре произошла смертельная поножовщина. Между тремя мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников достал нож и несколько раз ударил оппонентов, после чего скрылся.
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