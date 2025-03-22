Кто родился 23 марта

Геннадий Юрьевич Семигин (61 год), член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Был одним из создателей Конгресса российских деловых кругов, входил в состав Совета по предпринимательству при Президенте СССР Михаиле Горбачеве и при Президенте РФ Борисе Ельцине.
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