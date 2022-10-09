Британцы обрушились на премьера Эстонии Каллас с критикой из-за слов о России

Читателям британской газеты The Telegraph не понравился призыв эстонского премьер-министра Каи Каллас не вести переговоры с официальной Москвой на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
Читателям британской газеты The Telegraph не понравился призыв эстонского премьер-министра Каи Каллас не вести переговоры с официальной Москвой на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.
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