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Британцы обрушились на премьера Эстонии Каллас с критикой из-за слов о России

Британцы обрушились на премьера Эстонии Каллас с критикой из-за слов о России

Читателям британской газеты The Telegraph не понравился призыв эстонского премьер-министра Каи Каллас не вести переговоры с официальной Москвой на фоне проведения спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.

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