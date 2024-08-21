❗️ В Керчи за угон автомобиля задержали несовершеннолетнего местного жителя Как сообщили в МВД Крыма, в полицию обратился житель Керчи и заявил, что его машину угнал неизвестный.
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❗️ В Керчи за угон автомобиля задержали несовершеннолетнего местного жителя Как сообщили в МВД Крыма, в полицию обратился житель Керчи и заявил, что его машину угнал неизвестный.