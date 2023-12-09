Красноярцы на снегоходах проехались по заснеженному проспекту Мира

Жители Красноярска прокатились по заснеженному проспекту Мира. Один из них опубликовал видео в своем профиле в «Инстаграме» (соцсеть признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)*, после чего его распространили по соцсетям.
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