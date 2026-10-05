EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 4,0 у берегов Камчатки

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,0. Эпицентр находился в 92 км от Озерновского на глубине 60 км.
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