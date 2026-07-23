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Минцифры призвало переходить на отечественные сертификаты безопасности

Минцифры призвало переходить на отечественные сертификаты безопасности

Минцифры России 23 июля призвало россиян переходить на отечественные сертификаты безопасности. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевВедомство пояснило, что российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах, например в Google Chrome, Edge или Safari, при отзыве зарубежных SSL-сертификатов (цифровых документов, подтверждающих подлинность сайта и обеспечивающих шифрование данных при передаче между браузером пользователя и сервером сайта).

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