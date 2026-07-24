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УтроNews

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В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в РФ из-за санкций ЕС

В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в РФ из-за санкций ЕС

В АТОР пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией стран ЕС, и не распространяются на компании из третьих стран, в том числе авиакомпании из Китая, Турции и стран Персидского залива, которые продолжают выполнять рейсы в Россию.

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