Nvidia уже поставляет образцы ускорителей Blackwell, подтвердила изменения в дизай...

Nvidia уже поставляет образцы ускорителей Blackwell, подтвердила изменения в дизайне фотомаскиЖивотрепещущий вопрос о судьбе ускорителей поколения Blackwell, которые якобы должны задержаться по пути на рынок из-за некоего дефекта в дизайне, не был проигнорирован представителями Nvidia во время публикации квартального отчёта.