Ямское поле
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Ямское поле

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Со 2 января по 25 февраля 2024 года в Москве пройдет эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот»

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы ежегодно проводится эколого-просветительская акция «Ёлочный круговорот», которая направлена на грамотную утилизацию новогодних деревьев и привлечение внимания общественности к раздельному сбору отходов.

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