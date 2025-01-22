Экс-боец «Полка Калиновского» раскрыл план вторжения в Белоруссию

Экс-боец «Полка Калиновского»: план оппозиции учитывает захват части Белоруссии У радикальной оппозиции Белоруссии есть «стратегия освобождения» республики, заявил экс-боец признанного Минском террористической организацией «Полка Калиновского», объединяющего воюющих на стороне ВСУ белорусов, Василий Веремейчик.
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