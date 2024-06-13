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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» заплатит 17+2 млн евро за Жедсона, 4,5 млн – за Зайнутдинова. О трансферах хавбеков «Бешикташа» могут объявить на выходных (Sabah)

Как утверждает Sabah, «Зенит» и «Бешикташ» очень близки к договоренности о трансферах полузащитников.

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