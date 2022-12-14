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Кочетков сделал 2-й шатаут подряд и 3-й – в сезоне. Он отбил 27 бросков, став 1-й звездой матча с «Детройтом»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил все 27 бросков в матче чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:0). Россиянин сделал второй шатаут подряд и третий – в сезоне.

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