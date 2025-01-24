Один день из жизни заполярной отшельницы

В потрясающем воображение визуальном проекте под названием No Signal фотограф Брис Портолано (Brice Portolano) делится замечательными историями людей, которые решили сбежать подальше от городского образа жизни, чтобы воссоединиться с природой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии