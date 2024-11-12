Ныряем в народный календарь и узнаем, что 12 ноября – Зиновьев или. Синичкин день. Обычно в городах и селах именно в это время появлялись синицы и приносили на своих крылышках снега.
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Ныряем в народный календарь и узнаем, что 12 ноября – Зиновьев или. Синичкин день. Обычно в городах и селах именно в это время появлялись синицы и приносили на своих крылышках снега.