Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР), поразив личный состав и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе штурмового подразделения «Лють».
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