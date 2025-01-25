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Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» нанесли поражение штурмовикам «Люти» в ДНР

Бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР), поразив личный состав и технику нескольких бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе штурмового подразделения «Лють».

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