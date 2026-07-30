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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамедов о результатах ЧМ: «За пять лет мы ослабли. Не в пять раз – в пятьдесят. Мы не конкурентоспособны практически во всех видах»

Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира-2026.

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