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Умер актер из «Папиных дочек»

Умер актер из «Папиных дочек»

Ушел из жизни актер и режиссер Игорь Ромащенко Ромащенко было 59 лет 26 января стало известно о смерти Игоря Ромащенко, известного актера и режиссера, сыгравшего яркие роли в сериалах «Папины дочки» и «След».

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