Японские IT-фирмы в Индии решили побороться за 1,5 млн студентов-инженеров

Ответом на дефицит рабочей силы в секторе IT, возникший в Японии вследствие связанной с COVID-19 цифровизации и старения населения, стало размешение филиалов IT-компаний в Индии и рекрутинг студентов местных ВУЗов, 4 июля пишет The Asahi Shimbun.