Компания-двойник «Пермэнерго» сменила название, чтобы избежать путаницы

В пермском учреждении заявляли, что намерены защищать свои права на бренд и товарный знак.Компания ООО «Пермэнерго», занимающаяся строительно-монтажными работами, сменила название на ООО «Энергогрупп», чтобы избежать путаницы с одноименной компанией, работающей в сфере строительства и ремонта электрооборудования.