President Donald Trump defended his decision to waive sweeping sanctions planned against Russia as an effort to keep Moscow at the negotiating table amid strong criticism from Kyiv and some US lawmakers that it sends the wrong message to the Kremlin.
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