Глава Сургута Андрей Филатов объявил о расширении автобусного парка в 2024 году

Глава Сургута объявил о расширении автобусного парка. На встрече губернатора Натальи Комаровой с жителями крупнейшего муниципалитета Югры Андрей Филатов уточнил, что в следующем году на маршруты выйдут 40 новых автобусов.
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