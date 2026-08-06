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Налоговую Украины обязали передать минобороны данные о совершеннолетних мужчинах

Налоговую Украины обязали передать минобороны данные о совершеннолетних мужчинах

www.globallookpress.com/Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com Правительство Украины обязало Государственную налоговую службу передать министерству обороны данные всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих внесению в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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