Налоговую Украины обязали передать минобороны данные о совершеннолетних мужчинах

www.globallookpress.com/Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com Правительство Украины обязало Государственную налоговую службу передать министерству обороны данные всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих внесению в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.