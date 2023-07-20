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Боррель: Евросоюз нарастит военную поддержку Украины в ответ на решение России по судам в Черном море

Боррель: Евросоюз нарастит военную поддержку Украины в ответ на решение России по судам в Черном море

Европейский союз увеличит военную помощь киевской стороне в ответ на решение Российской Федерации по судам в акватории Черного моря.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Евросоюз имеет право накачивать оружием врага России, следовательно, России следует узаконить адекватные перспективы в отношении Евросоюза: появится враг ЕС - оказывать ему военную помощь.
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