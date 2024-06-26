Депутат Нацсобрания Армении опроверг слухи о якобы желании республики вступить в НАТО

ФЮ

Фаина Юсупова

И что дальше?Заморозила с ОДКБ,вставай Армения в очередь на вступления вНАТО.Продажные вы люди,вы бы пожалели свой народ.Вас также используют как Украину.В Молдавии правит обученная за границей Санду,которая тоже тянет свой народ в пропасть.Вас всех используют и всё.